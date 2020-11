Umiliazioni e maltrattamenti: fine dell'incubo per una donna

OSTUNI – Temendo per la propria incolumità, aveva dovuto allontanarsi l’abitazione che condivideva con il compagno. Dopo un anno in cui era stata sottoposta a continue umiliazioni, è finito l’incubo di una donna rumena residente a Ostuni. L’uomo, connazionale, è stato infatti arrestato in regime di domiciliari dai poliziotti del locale commissariato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura. Le indagini sono partite a seguito di una querela sporta dalla vittima. L'uomo avrebbe agito in preda a una morbosa gelosia.