Nonostante i domiciliari, continuava a molestare la ex: condotto in carcere

MESAGNE –. Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, con insistenza avrebbe tentato di contattare la ex compagna, tramite telefonate e social network. Adesso si trova in carcere un 25enne di Mesagne che lo scorso 24 luglio era stato arrestato in flagranza di reato per aver minacciato con un coltello la ex e aver spintonato i carabinieri, intervenuti in aiuto della storia. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza dell’applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Brindisi. Il provvedimento, notificatogli dai carabinieri della stazione di Mesagne, è scaturito dalle violazioni alla misura cautelare.

Sempre a Mesagne, i carabinieri hanno arrestato per evasione un 51enne del posto, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare. In particolare, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre transitava a bordo di un'auto per una via del centro abitato fuori dagli orari prescritti, insieme a un pregiudicato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.