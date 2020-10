Dopo i continui maltrattamenti lei lo lascia, ma lui la minaccia: arrestato

SAN PIETRO VERNOTICO - Maltratta la convivente e quando lei trova il coraggio di lasciarlo la perseguita minacciandola. Per fortuna la donna si rivolge ai carabinieiri che mettono fine all'incubo. Un 30enne di San Pietro Vernotico è stato arrestato dai militari della locale stazione, diretta dal maresciallo Vincenzo Corianò, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Da quanto ricostruito gli episodi di violenza sono iniziati a luglio scorso. Quando lei lo ha lasciato lui ha cominciato a vessarla, minacciandola anche attraverso messaggi audio e foto che ritraevano armi. La denuncia ai carabinieri ha messo fine a questa brutta storia. Il 30enne è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare e trasferito nel carcere di Brindisi.