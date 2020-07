Sul litorale salentino con un chilo di cocaina: padre e figlio in carcere

PORTO CESAREO (Lecce) – Se ne andavano in giro sul litorale leccese, con uno zaino contenente un chilogrammo di cocaina. Cosimo Carluccio, 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, e il figlio 18enne, residenti a Torre Santa Susanna ma di fatto domiciliati a Porto Cesareo, sono stati bloccati per le vie della nota località balneare jonica, dai carabinieri della locale stazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due si trovavano in zona Punta Prosciutto quando sono stati sottoposti a controllo. Il padre, in particolare, era in possesso di un involucro contenente un chilo di cocaina. I due, di concerto con l’autorità giudiziaria, sono stati condotti presso la casa circondariale di Lecce.

Gallery