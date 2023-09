In viaggio con pistola e 100 proiettili: ai domiciliari dopo due giorni in carcere

BRINDISI – Era in viaggio con una pistola calibro 22 e 100 proiettili, ma si è imbattuto in una pattuglia della Guardia di finanza. Un 42enne originario del Belgio e con parenti nel Brindisino è stato arrestato in flagranza di reato sabato scorso (16 settembre) nei pressi di Torre Canne, marina di Fasano. L’uomo, difeso dall’avvocato Vincenzo Lanzilotti, si è presentato stamattina (martedì 19 settembre) dal gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, che ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella dei domiciliari.

Le armi e le munizioni erano state nascoste all’interno di un’intercapedine di un’auto immatricolata in Germania, intestata a un’altra persona. Le Fiamme gialle hanno fermato l’automobilista mentre procedeva sulla carreggiata sud, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio effettuato sulla strada statale che collega Brindisi a Bari.

Il 42enne, incensurato, non era titolare di porto di armi e non aveva denunciato il possesso della pistola. Una volta espletate le formalità di rito, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato condotto presso la casa circondariale in via Appia, con l’accusa di porto e detenzione di arma comune da sparo e di munizioni.

Stamattina, assistito dal suo legale, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. Questi ha disposto la convalida dell’arresto e contestualmente ha accolto la richiesta di attenuazione della misura cautelare avanzata dall’avvocato, disponendo gli arresti domiciliari.