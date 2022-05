Pizzaiolo mesagnese ucciso a Sheffield: arrestato il presunto autore

MESAGNE – E’ stato arrestato il presunto autore dell’omicidio del 35 enne Carlo Giannini, il pizzaiolo di Mesagne che alle prime luci di giovedì 12 maggio è stato trovato provo di vita all’interno del parco di Sheffield. La svolta nelle indagini è stata annunciata dalla polizia metropolitana. Il sospettato è un 18enne del posto. Oltre all’omicidio, il giovane deve rispondere anche di altri reati non specificati nella nota. Questi avrebbe ucciso Giannini colpendolo con il coltello. Non si conosce al momento il movente dell’efferato crimine.

La famiglia del 35enne, da un paio di giorni in Inghilterra, “è supportata da agenti specialistici e chiediamo che la loro privacy - si legge nel comunicato della Polizia metropolitana - sia rispettata in questo momento terribilmente difficile”.

Nel chiarire che le indagini sono ancora incorso, la polizia lancia nuovamente un appello affinché chi abbia visto o sentito qualcosa che possa essere di interesse investigativo, si faccia avanti. A tal proposito sono stati divulgati due frame ripresi dall’impianto di videosorveglianza che mostrano Carlo mentre entra nel Manor Fields Park “in quelli che potrebbero essere i momenti che hanno portato -si legge ancora nella nota della polizia - alla sua morte”.

La foto (in alo) è stata scattata alle 23.05 circa dell’11 maggio. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle ore 5.05 da un uomo che passeggiava all’interno del polmone verde. Da anni Giannini risiedeva all’estero. Prima di trasferirsi a Sheffield, dove risiedeva da circa un anno, aveva lavorato come pizzaiolo nel Nord Europa e in Germania.