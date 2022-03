Rapina al bar dopo aver giocato alle slot: presunto autore incastrato dalle telecamere

BRINDISI – Grazie alle telecamere e alle testimonianze raccolte dai carabinieri è stato individuato e arrestato il presunto autore della rapina perpetrata la notte di venerdì (4 marzo) ai danni del bar “Rosso e Nero” situato in via Pace Brindisina, al rione Commenda. Si tratta di un brindisino già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

L’uomo la notte di venerdì sarebbe entrato nel bar come un cliente qualsiasi, giocando alle slot. Una volta terminato di giocare, avrebbe impugnato un coltello e avrebbe minacciato una dipendente, facendosi consegnare una somma pari a circa 500 euro. Poi si sarebbe dileguato a piedi.

Sul posto si sono recati i carabinieri del Nor – Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini riprese dalle telecamere. Nel giro di poche ore gli investigatori sono risaliti all’identità del presunto responsabile. L’uomo è stato rintracciato a piedi nei pressi della propria abitazione e la successiva perquisizione ha consentito di rinvenire cose pertinenti al reato. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce, a disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi che ha coordinato le attività.