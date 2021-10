Sorpresi con tre motocicli rubati: due ragazzi arrestati per ricettazione

FASANO – Lo scorso 13 ottobre furono sorpresi con tre motocicli rubati. Adesso è scattato l’arresto nei confronti di un 18enne e di un 20enne di Fasano. I due ragazzi sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura. Hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo i carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Fasano. Gli stessi trovarono gli indagati in possesso dei tre veicoli, poi restituiti ai legittimi proprietari. A seguito di ulteriori accertamenti sono emerse esigenze cautelari che hanno portato all’ordinanza cautelare. I due devono rispondere del reato di ricettazione in concorso.