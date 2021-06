Arrivano i carabinieri: un uomo sorpreso con 15 dosi di cocaina

SAN PIETRO VERNOTICO – Nascondeva in casa 15 dosi di cocaina, per un peso complessivo pari a circa 9 grammi. Un 65enne di San Pietro Vernotico è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, oltre alla droga, era in possesso anche di 220 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.