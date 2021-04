Alt dei carabinieri: passeggero lancia involucri di droga dal finestrino

CAROVIGNO – Ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino, ma i carabinieri non ci hanno messo molto a recuperarla. Un 45enne di Carovigno è stato arrestato in flagranza di reato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. L’uomo procedeva a bordo di un’auto condotta da un amico. Quando i carabinieri hanno imposto l’alt al conducente, il passeggero ha gettato fuori dal finestrino quattro involucri di cellophane che contenevano marijuana, per un peso complessivo pari a 17 grammo. La sostanza stupefacente è stata subito rinvenuta dai carabinieri. L’uomo è stato arrestato e subito rilasciato, di concerto con l’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.