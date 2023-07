Presunto pusher nei guai: nascondeva nel cestello della lavatrice 25mila euro

MESAGNE – Se ne andava in giro con tre panetti di hascisc, mentre nel cestello della lavatrice nascondeva ben 25mila euro in banconote di dubbia provenienza. Un 62enne di Mesagne (D.C. le iniziali del suo nome) è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto rientra nell’ambito dei servizi finalizzati a reprimere il fenomeno dello spaccio di droga. In questo contesto, gli agenti del commissariato e i colleghi della Squadra Mobile della questura di Brindisi hanno effettuato vari controlli in strada, soprattutto nei confronti dei giovani.

Ma anche persone più in la con gli anni sono state monitorate delle forze dell’ordine. Fermato dai poliziotti mentre si trovava a bordo di un'auto, il 62enne D.C. si sarebbe comportato in maniera sospetta. A quel punto si è proceduto con un controllo più approfondito che ha permesso il ritrovamento di 300 grammi di hascisc, nascosti all'interno della macchina e nei pantaloni.

La polizia si è poi recata presso l’abitazione dell’indagato, dove sono stati trovati 25mila euro in contanti sotto agli indumenti sporchi, all’interno della lavatrice.

Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, D.C. è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.