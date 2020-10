Droga nascosta fra la cucina e la camera da letto: arrestati due coniugi

SAN MICHELE SALENTINO - Fra la cucina e la camera da letto, avevano nascosto 260 grammi di marijuana. Una coppia di coniugi di San Michele Salentino ha ricevuto nella giornata di ieri (sabato 10 ottobre) la visita dei carabinieri della locale stazione. Si tratta di Alberto Fumarola, 27 anni, e Rossella Ciraci, 24 anni, entrambi del posto. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare i militari hanno recuperato una busta di plastica contenente 120 grammi di marijuana e sei "cipollotti" già confezionati, per un peso complessivo di 30 grammi circa, oltre ad un bilancio di precisione, nei mobili della cucina.

In un armadio della camera da letto, invece, si trovava una busta di plastica contenente 110 grammi di marijuana. I carabinieri hanno rinvenuto inoltre la somma di 190 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento di attività illecita. A conclusione delle formalità di rito, i due indagati sono stati arrestati, in regime di domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.