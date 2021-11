Sorpreso con la droga in casa: nuovi guai per un giovane recidivo

FASANO – Ha ricevuto la visita dei carabinieri, che lo hanno trovato in possesso di 78 grammi di marijuana. Un 20enne di Fasano è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, già sotto posto alla misura cautelare dell’obbligo di dimore nel Comune di Fasano per un reato analogo commesso in passato, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Oltre alla droga, i carabinieri del Norm della locale compagnia hanno trovato anche materiale per il confezionamento. Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, il giovane è stato arrestato in regime di domiciliari.