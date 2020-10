Marijuana nell'armadio: i carabinieri trovano il nascondiglio

CELLINO SAN MARCO – Aveva nascosto 43,40 grammi di marijuana nell’armadio della sua abitazione. Il 47enne Marco Ferulli, di Cellino San Marco, già sottoposto a obbligo di dimora, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Cellino San Marco, in collaborazione con il team carabinieri Cinofili di Modugno (Bari). L’uomo ha subito nella giornata di ieri (mercoledì 28 ottobre) una perquisizione domiciliare. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

