Da mesi non dava tregua alla ex compagna: presunto stalker in carcere

SAN VITO DEI NORMANNI – Da mesi non dava tregua alla sua ex compagna. Adesso si sono aperte le porte del carcere di Brindisi per un presunto stalker di San Vito dei Normanni. L’uomo, un 50enne, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Brindisi, al culmine delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di San Vito. L’indagato, fin dallo scorso agosto, si sarebbe macchiato di atti persecutori nei confronti della vittima.