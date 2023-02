Colpo di pistola alla nuca: giovane arrestato per tentato omicidio, recuperata l'arma

TORRE SANTA SUSANNA - È stato condotto in carcere per tentato omicidio il presunto autore del ferimento di un 31enne di Torre Santa Susanna avvenuto stanotte (lunedì 13 febbraio) in via Dei Mille, a Torre Santa Susanna. L’indagato è un 24enne del posto.

Al momento si sa poco sulla dinamica dei fatti. Di certo c’è che il 31enne è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla nuca ed è stato condotto da alcuni amici presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso il reparto di Neurochirurgia. Le sue condizioni sono gravissime.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Brindisi e della Compagnia di Francavilla Fontana sono risaliti nel giro di poche ore al 24enne. Il giovane, trovato in possesso della pistola presumibilmente utilizzata, è stato condotto presso la caserma di Torre Santa Susanna. Poi, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato trasferito in carcere. Sul luogo del delitto si è recata anche la Direzione distrettuale antimafia di Lecce.

Nell’arco della giornata sono state ascoltate varie persone informate sui fatti. Proseguono le indagini sul movente del ferimento e sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.