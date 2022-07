Si spostavano con veicoli a noleggio per rubare auto: tre indagati

Raggiungevano l'obiettivo con auto prese a noleggio sempre presso la medesima agenzia. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere, sono stati individuati i presunti autori di tre furti d’auto che fra novembre 2021 e gennaio 2022 sono stati commessi fra Carovigno e Mesagne. Si tratta di tre brindisini. Questi nella giornata di mercoledì (27 luglio) sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare a firma del gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, su richiesta del pm Alfredo Manca. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni al comando del capitano Luca Sacchi e del tenente Alberto Bruno, in sinergia con i colleghi delle stazioni di Mesagne e Carovigno. Nei confronti del 48enne G.P. e del 34enne A.D. è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Il 37enne A.B. è invece sottoposto a obbligo di dimora. I tre devono rispondere del reato di furto pluriaggravato in concorso.

I tre furti

L’unico furto di cui devono rispondere tutti e tre gli indagati è stato commesso a Specchiolla, marina di Carovigno, nel novembre 2021. Da quanto appurato dagli investigatori, G.P. avrebbe materialmente rubato una Lancia Y utilizzata da una donna, mentre gli altri due facevano da palo a bordo di una Fiat 500 X presa a noleggio.

Del secondo furto, avvenuto a Carovigno nel dicembre 2021, deve rispondere solo G.P., accusato di essersi impossessato di una Jep Cherokee di proprietà di un uomo, con la complicità di altre persone non identificate che avrebbero fatto da paolo a bordo di una Volkswagen Polo, sempre presa a noleggio, utilizzata per raggiungere il posto,

Infine lo stesso G.P. e A.D., con l’ausilio di ignoti complici, avrebbero rubato anche un autocarro Iveco Turbo Daily parcheggiato per le vie di Mesagne. Tale furto sarebbe stato commesso lo scorso gennaio. Anche in questo caso gli autori avrebbero raggiunto il posto a bordo della stessa Volkswagen Polo utilizzata per il furto precedente.

Dopo ogni furto, i carabinieri hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona e i documenti di noleggio delle auto. I militari hanno inoltre effettuato dei controlli incrociati sui tabulati telefonici, fino a identificare i presunti responsabili. Nella giornata di ieri si sono svolti gli interrogatori di garanzia degli indagati, davanti al gip Testi.