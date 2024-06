G7: Biden arrivato a Brindisi a bordo dell'Air Force One. Il programma del vertice

BRINDISI – L'Air Force One è atterrato intorno alle ore 23 presso l'aeroporto di Brindisi. Dalla scaletta è sceso il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. L'areo presidenziale della principale potenza mondiale non aveva mai toccato il suolo brindisino. E' accaduto stasera (mercoledì 12 giugno) alla vigilia del G7 che inizierà domani mattina a Borgo Egnazia.

L'aerostazione era presidiata da uno schieramento di forze senza precedenti. Ovunque si scorgevano lampeggianti. Ogni via d'accesso allo scalo era pattugliata. L'aereo più famoso del mondo era scortato dagli elicotteri della Us Air Force. I primi hanno raggiunto l'aeroporto brindisino intorno alle ore 22. In tutta la città si sentiva un continuo e incessante ronzio. I cieli erano pattugliati da numerosi velivoli militari. Poco prima delle 23 è atterrato l'Air Force.

Davanti all'aereo si è schierato il picchetto d'onore. Dopo circa mezzora, il presidente Biden è sceso e ha percorso poche decine di metri di pista per raggiungere il "Marine One" (l'elicottero presidenziale), con cui ha raggiunto Borgo Egnazia.

Il programma del summit

I lavori si apriranno domani con una sessione dedicata all'Africa e al clima.

Alle 12.45 la seconda sessione, sul Medio Oriente. Alle 14.15 la terza sessione, prima in formato G7 con il presidente dell’Ucraina, Zelensky, poi solo G7 sull'Ucraina. Alle 16.00, incontri bilaterali. Alle ore 17.00, evento G7 su partnership for global, infractructure and investmente.

Alle ore 20.30 i leader dei sette paesi si trasferiranno presso il Castello Svevo di Brindisi, dove si svolgerà la cena di gala offerta dalla presidenza della Repubblica. Oltre al presidente Mattarella, ci saranno anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

I lavori riprenderanno venerdì 15 giugno. Al mattino sono in programma due sessioni dedicate rispettivamente alle migrazioni e all’indopacifico e sicurezza. Per le 13.30 è atteso l’arrivo di Papa Francesco, che sarà accolto da GIorgia Meloni.

Il pontefice parteciperà alla sessione su outreach e Intelligenza artificiale, energia, Africa-Mediterraneo. Alle ore 18.45 la sessione finale del vertice in formato G7, con adozione delle conclusioni finali

Dulcis in fundo, l’esibizione musicale con Andrea Bocelli e spettacolo di danza nella Piazzetta del Borgo. Il summit si concluderà sabato, con incontri bilaterali, seguiti dalla conferenza stampa della premier Meloni.

Sono stati invitati al summit anche i presidenti di Turchia e India. Il premier indiano Modi, fra venerdì e sabato, inaugurerà il busto di Gandhi installato presso i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele.

