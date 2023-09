Arrivata la nave di Medici senza frontiere: tanti minorenni e donne in gravidanza a bordo

BRINDISI – Altri 471 migranti salvati in alto mare stanno per sbarcare nel porto di Brindisi. La nave Geo Barents dell’Ong “Medici senza frontiere” ha varcato Canale Pigonati. Ad attenderla, sulla banchina del piazzale di Sant’Apollinare, nei pressi del capannone ex Montecatini, il consueto dispiegamento di donne e uomini, fra operatori di forze dell’ordine, autorità sanitarie e associazioni.

A bordo della nave ci sono 173 minori non accompagnati, fra cui uno con pochi mesi di vita, sette con meno di tre anni e otto fra 4 e 9 anni. Una parte di essi resterà in Puglia. Presenti anche sette donne in dolce attesa. Da quanto appreso non sono state riscontrate emergenze sanitarie né vi sarebbero casi di positività al Covid. I migranti saranno trasferiti in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Si tratta di persone duramente provate dal pericoloso viaggio verso le coste italiane. Il team di soccorso di Geo Barents ha effettuato ben 11 salvataggi nel giro di 20 ore fra il Nord Africa e la Sicilia, in coordinamento con le autorità italiane, a supporto del Centro nazionale di coordinamento marittimo e della Guardia costiera.

Una volta scesi in banchina, i migranti saranno accolti e sottoposti a procedura di identificazione presso il vecchio capannone industriale. Poi saranno accompagnati presso le varie strutture sparse in giro per l’Italia, ad eccezione dei minori non accompagnati, che resteranno sul territorio.

Si tratta del sesto sbarco avvenuto a Brindisi nel 2023, da quando i flussi migratori sono ripresi in modo massiccio. La Geo Barents aveva toccato la banchina di Sant’Apollinare altre due volte.