Sap: "In arrivo in provincia di Brindisi altri 20-25 agenti di Polizia"

In provincia Brindisi sono in arrivo fra i 20 e i 25 nuovi agenti di polizia. Lo comunica la segreteria provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) a seguito dell’ultimo consesso dipartimentale della pubblica Sicurezza inerente la riorganizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato ed il potenziamento degli organici delle questure in cui sono istituiti i Centri di Permanenza per il Rimpatrio ed Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, che si è svolto a Roma.

Si tratta di un “importante obbiettivo – si legge in una nota del sindacato - per il quale da tempo il Sap si è speso in una incessante attività. Non vi è dubbio che tale scelta debba essere intesa in primo luogo come un valore aggiunto alla collettività, in grado di dare un senso tangibile ad una astratta concezione della Sicurezza percepita”.

“Perché è bene ricordar - si legge ancora nel comunicato del Sap - che la sicurezza non si instilla nelle persone con operazioni di marketing, ma grazie al concreto operato di uomini e donne che quotidianamente rischiano la propria sicurezza per garantire quella altrui. Registriamo un lodevole esempio di sinergica collaborazione tra tutti gli stakeholders politici ed Istituzionali che hanno reso possibile tutto ciò”.