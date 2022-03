Siap: "Da lunedì 14 pistole taser a disposizione della polizia di Brindisi"

BRINDISI - Da lunedì le Forze di Polizia anche nella provincia di Brindisi utilizzeranno le pistole taser. L’utilizzazione a partire dal prossimo 14 marzo dell’arma a impulsi elettrici da parte degli operatori della Polizia di Stato e non solo, parte in diciotto città italiane tra cui Brindisi.

Lo si apprende da una nota del sindacato Siap a firma del segretario generale provinciale, Cosimo Sorino. “Esso – afferma Sorino - costituisce un importante passo in avanti per la riduzione dei rischi per l’incolumità del personale impegnato in attività di servizio impegnato nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, nel controllo del territorio”.

“Finalmente dopo quasi 4 anni era infatti fine marzo 2018 che Brindisi, fu indicata fra le sei questure italiane coinvolte nella sperimentazione della pistola a impulsi elettrici Taser, dispositivo che tramite l’emissione di scariche elettriche paralizza i movimenti della persona colpita, provocando la contrazione dei muscoli”. “Auspichiamo che adesso la prossima tappa sia - conclude Sorino - la distribuzione delle body cam, le videocamere quale strumento essenziale per l’individuazione dei violenti nelle manifestazioni di ordine pubblico e non solo. Con il Taser avremo poliziotti più sicuri”.