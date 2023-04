Ascensore in caduta libera di due piani: grosso spavento per una famiglia brindisina

BRINDISI - Per molte persone utilizzare gli ascensori è una fobia: il timore è di incorrere in un guasto che determini la caduta nel vuoto. L'eventualità, però, non è poi così remota visto quanto accaduto, nella giornata di oggi (2 aprile), ad una famiglia brindisina.

Intorno alle ore 11:00, in via Ofanto nel quartiere Perrino, un ascensore è precipitato in caduta libera dal quinto al terzo piano di una palazzina.

All'interno c'erano tre persone, componenti di una famiglia, che fortunatamente non hanno riportato gravi danni e si sono racate autonomamente in ospedale per svolgere gli accertamenti medici. Ai feriti, marito e moglie, sono stati dati rispettivamente 10 e 15 giorni di prognosi.

L'accaduto ha interessato una struttura Arca nord, la cui manutenzione spetta ai condomini. Il motore dell'ascensore, da quanto emerso, presentava problemi già da qualche tempo, ed era stato sostituito nello scorso mese di gennaio. A causare la rottura, probabilmente, un difetto di fabbrica.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia locale. Poco prima delle ore 14:00, l'intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi è valso alla messa fuori servizio dell'ascensore ed alla verifica delle responsabilità ai sensi di legge. Seguiranno indagini per accertare le cause dell'accaduto.