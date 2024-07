Ascoltato il figlio minorenne della donna picchiata in casa e trovata in giardino

LATIANO - È stato ascoltato ieri, venerdì 12 luglio 2024, il figlio minorenne della donna che nella notte tra il 25 e il 26 giugno è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi. Due giorni dopo i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del marito convivente, un 41enne di Latiano. L'uomo si trova tutt'ora in carcere e deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi e aggravate. All'aggressione subita dalla donna ha assistito proprio il figlio minorenne, che già in un primo momento aveva raccontato quanto accaduto, spiegando delle violenze che il padre quella sera avrebbe commesso sulla madre. Aveva anche provato a mettersi in mezzo, non riuscendoci. Il ragazzo, stando a quanto si apprende, ha sostanzialmente confermato quella prima versione.

L'incidente probatorio in cui è stato ascoltato il minorenne si è svolto anche alla presenza della psicologa Isabella D'Attoma. A lei il compito di redigere una perizia sulla capacità di testimoniare. Sono stati presenti anche le parti. La vittima si è affidata agli avvocati Giancarlo Camassa e Paolo Camassa, mentre il collega Francesco Della Corte assiste sempre la donna, ma in qualità di esercente la potestà del minore. L'inchiesta è affidata al sostituto procuratore Pierpaolo Montinaro. L'ordinanza di custodia cautelare che ha condotto il 41enne in carcere è firmata dal gip Vittorio Testi. Le indagini sono nella fase preliminare, la giustizia deve ancora fare il suo corso. In questo e in altri articoli non sono presenti le generalità dell'indagato, in quanto si potrebbe risalire all'identità della vittima, che va sempre tutelata.

I carabinieri, allertati per quanto accadeva a casa dei due, erano intervenuti. Il marito in un primo momento non aveva risposto, poi aveva negato la presenza della donna in casa. I militari, per niente convinti, hanno trovato lei semi-cosciente in giardino, avvolta da un lenzuolo. Le prime parole della donna sono state di preoccupazione per il figlio minorenne. In ospedale le verranno riscontrati diversi traumi e focolai emorragici multipli a livello cerebrale, oltre alla frattura scomposta del rachide cervicale. Nella ricostruzione degli inquirenti, il ragazzo avrebbe provato a interporsi tra il padre - insegnante di arti marziali - e la madre, senza successo. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una gelosia, malsana. L'uomo avrebbe picchiato la donna inizialmente in casa, per poi farla salire in auto. Una volta tornati a casa, il ragazzo avrebbe constatato peggiorate le condizioni fisiche della madre. E la violenza sarebbe proseguita. L'uomo avrebbe posto il proprio ginocchio sulla gola della donna.

Le violenze ricostruite dagli inquirenti sono brutali. La donna, infatti, è stata ricoverata per giorni con prognosi riservata. L'uomo avrebbe minacciato anche la moglie con una pistola, in realtà a salve. Il figlio, sentito nell'immediatezza dei fatti, ha raccontato altri episodi, meno brutali, aggiungendo: "Non so se avete visto le condizioni di mia madre oggi. Non sono condizioni di una persona che cade a terra. A parte che è una donna". Come dire: è meno forte fisicamente. E poi la violenza, specialmente su una donna, non è mai accettabile. Non solo quella fisica. Riportando gli insulti che il padre avrebbe indirizzato alla madre, epiteti irripetibili, il giovanissimo chiosa: "Non si dovrebbero dire a una donna". Le indagini a carico del 41enne sono, come detto, alle fasi preliminari. Nulla è stato stabilito dalla legge. Però, si può già stabilire che un ragazzo, ancora minorenne, sa che la violenza, sia fisica che verbale, non va mai esercitata contro una donna.

