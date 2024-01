Un minuto di silenzio e una messa in ospedale: l'Asl Brindisi ricorda il dottor Gatti

CEGLIE MESSAPICA – Anche l’Asl Brindisi ricorda il dottor Piero Gatti, stimato medico deceduto lo scorso 31 dicembre durante un’immersione in località Rosa Marina, litorale di Ostuni. Le esequie del 59enne si svolgeranno alle ore 15 di domani (venerdì 5 gennaio) presso la chiesa di San Rocco, a Ceglie Messapica, terra d’origine di Gatti.

La direzione dell’azienda sanitaria “invita tutti i dipendenti che non potranno partecipare alla cerimonia funebre, ad osservare alle 15, orario di inizio del funerale, un minuto di silenzio per rendere omaggio a un medico estremamente capace e disponibile, le cui qualità, umane e professionali, erano riconosciute e apprezzate da chiunque”.

Venerdì 12 gennaio alle ore 16 nella cappella dell'ospedale Perrino si terrà una messa in memoria del dottor Piero Gatti celebrata dall'arcivescovo di Brindisi monsignor Giovanni Intini.

Gatti ricopriva il ruolo di direttore del dipartimento Area medica della Asl. L’autopsia effettuata mercoledì (3 gennaio) dal medico legale Domenico Urso ha accertato che il decesso è avvenuto per annegamento. I risultati dell’esame autoptico, disposto dalla Procura di Brindisi, saranno depositati entro 60 giorni. Gatti viveva con la moglie a Modugno (Bari). La mattina di domenica 31 dicembre era uscito da solo per una battuta di pesca in apnea. Il corpo privo di vita è stato recuperato in mare intorno alle 17, dalla Capitaneria di porto. Le ricerche erano partite dopo l’allarme lanciato dai familiari, che non riuscivano a contattare il 59enne.