Assalta il supermercato con la pistola, ma i dipendenti reagiscono: rapina fallita

BRINDISI - E' entrato arma in pugno e il volto celato da passamontagna. Tremava. Le sue intenzioni, però, erano chiare. Ma non ha fatto i conti con la reazione dei dipendenti. Il tentativo di rapina, fortunatamente andato a vuoto, si è consumato intorno alle 15:30 di oggi, venerdì 27 ottobre 2023. Il supermercato preso di mira si trova in via Sant'Angelo, fa parte della catena Dok. Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione volanti della Questura del capoluogo adriatico.

Il bandito ha scelto un orario anomalo. E anche il suo contegno ha dato da pensare. Ma era armato. Certo, non è chiaro se l'arma fosse giocattolo o fosse vera. Di certo, non si è comportato come un professionista rodato. Tutt'altro. I presenti hanno notato esitazione e tremori. Ma ha puntato la pistola verso le cassiere. Non ha detto un parola. Basta il gesto, in questi casi. Il supermercato è generalmente frequentato. E a quell'ora erano presenti diversi clienti, tra i quali anche bambini.

Cosa si aspettasse il bandito, lo sa solo lui. Certo, non ha tenuto conto della pronta reazione dei dipendenti. Questi ultimi, infatti, hanno avuto molto sangue freddo: gli si sono avventati contro. La reazione è stata causata dal comportamento del rapinatore? Chissà. Sicuramente, hanno mostrato coraggio. Il loro gesto ha ridotto il malvivente a più miti consigli. Infatti, si è dato a precipitosa fuga. La rapina, fortunatamente, è andata a vuoto. Resta la paura dei clienti e il gesto dei dipendenti.