Assalto con armi e bastoni: vittime legate e malmenate

OSTUNI - Sono entrati nella ditta di movimento terra con bastoni e armi, a volto coperto. Erano in tre. Hanno tentato una rapina, ma per loro è andata male. E' successo nel pomeriggio di oggi (sabato 31 ottobre), intorno alle 18, nelle campagne tra Ostuni e Cisternino, in località Grotte di Figazzano. Tanta paura per chi si trovava all'interno dell'azienda: i presenti sono stati legati nel tentativo di rapina. Poi, per cause ancora da accertare, i banditi hanno desistito e si sono dati alla fuga, non portando niente con sé. Ma prima hanno malmenato i presenti, tanto che uno di loro è stato soccorso in seguito dal personale del 118. La vittima è stata trasportata all'ospedale Perrino di Brindisi. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Ostuni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Seguono aggiornamenti