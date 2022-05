Assalto a portavalori: trovata per strada l'auto utilizzata dai banditi. Era stata rubata il giorno precedente

BRINDISI - Trovata dagli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi la Fiat 500 L di colore bianco utilizzata per perpetrare l'assalto al portavalori della Sicuritalia Ivri il 3 maggio scorso. L'auto, che era stata rubata il giorno precedente a Brindisi, è stata trovata in via Dei Sarti alla periferia del quartiere Sant'Elia a Brindisi durante un giro di pattugliamento. I poliziotti hanno immediatamente chiamato i rinforzi, il veicolo, per fortuna integro, è stato posto sotto sequestro per essere sottoposto a tutti gli accertamenti per l'individuazione di elementi utili alle indagini. Successivamente tornerà nelle mani del proprietario. La rapina fallì. L'auto, con a bordo due individui di cui uno armato di pistola, affiancò il portavalori, le guardie particolari giurate non si fecero intimorire estraendo le armi in dotazione, i rapinatori fuggirono. Il cerchio si stringe.