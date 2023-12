Assalto in tabaccheria: sospettato denunciato e rilasciato

BRINDISI - Ieri sera (1 dicembre) un giovane è stato condotto in questura dagli agenti della squadra mobile di Brindisi in seguito alla rapinia effettuata poco prima, intorno alle 20, nella tabaccheria in via Don Gnocchi al rione Cappuccini. Denunciato per rapina in concorso con soggetti al momento ignoti, è stato poi rilasciato poiché i suoi indumenti non corrispondevano con nessuno degli abiti indossati dai tre rapinatori. Risulta difficile dare un nome ed un cognome certi ai responsabili, poiché i tre volti erano travisati al momento dell'atto criminoso.

Il tutto è durato pochi secondi, ma è stato fortissimo lo shock provato dalle vittime. Una volta all'interno del locale, un uomo armato di pistola ( non si sa se giocattolo o arma reale ) ha minacciato due avventori, costrongendoli ad inginocchiarsi. Nel frattempo il complice, brandendo un coltello, si è fatto consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa (al monento ancora non quantificato) ed una serie di gratta e vinci.

I rapinatori si sono dileguati per le vie limitrofe, non si sa se a piedi o a bordo di qualche mezzo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Sezione Volanti per i rilievi del caso: gli agenti hanno subito concentrato le ricerche nei pressi del parco Cesare Braico, a poche centinaia di metri dalla tabaccheria. Poi hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona, oltre alle testimonianze dei presenti sul luogo. Ora stanno continuando ad agire di concerto con la Procura di Brindisi.