Associazione mafiosa all'ombra della Scu: i ruoli dei quattro arrestati nel blitz dei carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO – C’era il rischio che si allontanassero dal territorio e che i parenti delle vittime delle lunghe scie di attentati reagissero con conseguenze imprevedibili per gli investigatori. E forse anche pericolose. L’ultimo episodio preoccupante è proprio il pestaggio in piazza del fratello di una delle vittime nella notte della festa patronale: tra il 28 e il 29 giugno scorsi, che avrebbe potuto portare conseguenze irreparabili.

Per questi motivi Antonio De Michele, 26 anni, Omar De Simone, 29 anni, Carmine Antonio Fellini, 21 anni e Daniele Poso, 38 anni, all’alba di ieri, lunedì 22 luglio, sono stati raggiunti da un fermo di polizia giudiziaria emesso dal sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Carmen Ruggiero in seguito alle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi. Ma l’attività della Dda non è conclusa, altre quattro persone sono indagate. Tra questi un detenuto, Cristian Tarantino, ritenuto “Capo promotore” di un’organizzazione criminosa riconducibile alla Sacra corona unita (frangia tuturanese), già condannato per associazione di tipo mafioso con sentenze irrevocabili. E mandante di tutti gli attentati e atti intimidatori verificatisi nel territorio da un paio d’anni a questa parte.

Dal carcere “impartiva le direttive relative alla organizzazione ed esecuzione delle attività illecite del clan, alla gestione della cassa comune, adottando ogni decisione relativamente al mantenimento dei partecipi e delle loro famiglie, pianificava ed eseguiva gli interventi punitivi, intimidatori ed estorsivi, nei confronti di imprenditori (tra cui la ex moglie e l’attuale compagno) e dei loro familiari, tanto al fine di consolidare il potere di controllo del territorio da parte del clan, si adoperava dando direttive ai suoi sodali in libertà per tutelare gli interessi di cittadini che a lui si rivolgevano per ottenere tutela dei loro diritti”. E i sodali, sono i fermati all’alba di ieri a cui è contestato anche il reato di associazione mafiosa.

Omar De Simone è considerato “organizzatore”, luogotenente di Tarantino, “manteneva i contatti con lui comunicando per via telematica attraverso dispositivi mobili e computer di cui Tarantino disponeva illecitamente all’interno del carcere, ricevendo da lui direttive in ordine alla gestione delle attività illecite sul territorio di cui egli si occupava direttamente, condivideva con lui ogni decisione in ordine alla gestione ed esecuzione delle attività illecite sul territorio, riferiva a Tarantino in ordine alle dinamiche tra i sodali e rendeva conto della esecuzione delle attività illecite, organizzava e progettava estorsioni, danneggiamenti con esplosivi dando disposizioni operative ai materiali esecutori, provvedeva a raccogliere il “pensiero” che sodali e terzi erano costretti a corrispondere a Tarantino consegnando il danaro raccolto al padre di lui”.

Carmine Antonio Fellini, Daniele Poso e Antonio De Michele sono considerati “Partecipi”. Fellini “in esecuzione delle decisioni di Tarantino e delle disposizioni operative di De Simone, dava il suo contributo nel compimento di attività estorsive, di danneggiamento con esplosivo che occultava nella sua abitazione, di incendio e delle spedizioni punitive, da esecuzione alle direttive di Tarantino in ordine alla gestione delle esigenze dei sodali tratti in arresto, contribuiva alla raccolta del pensiero che corrispondeva a Tarantino”.

Poso: “dava il suo contributo eseguendo sopralluoghi podromici al compimento di danneggiamenti ed estorsioni, forniva a Tarantino informazioni sulle persone offese individuate per la progettazione di azioni delittuose nei loro riguardi, concordava con lui le attività illecite da compiere, si occupava della bonifica delle autovetture per eludere eventuali indagini”. De Michele: “Garantiva la sua disponibilità all’associazione contribuendo alle attività estorsive e intimidatorie anche attraverso l’uso di armi di cui aveva la detenzione”.

Il quadro che è emerso dalle indagini condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Brindisi, racconta di un territorio sotto controllo della criminalità. C’è questo gruppo, composto da altri 3 indagati in questa operazione ma anche altri soggetti individuati e arrestati nel corso delle indagini, dietro a tanti attentati verificatisi negli ultimi due anni: bombe e incendi ad attività commerciali, incendi auto, minacce, richieste estorsive e molto altro. Oltre a tutti gli attentati nei confronti dei parenti della ex moglie.

“Le risultanze investigative dimostrano la esistenza ed operatività in San Pietro Vernotico di un’organizzazione di tipo mafioso, inserita nell’alveo della Sacra corona unita, promossa e diretta Cristian Tarantino il quale, nonostante il suo stato di detenzione. Ha rivelato la capacità do reclutare sodali che, in esecuzione alle sue direttive, hanno compiuto una sistematica attività intimidatoria tutt’ora in corso, consistita in molteplici delitti tra cui estorsioni, danneggiamenti con esplosivo, danneggiamenti a seguito di incendio, lesioni personali, attraverso i quali l’organizzazione impone il suo potere di controllo del territorio determinando una condizione di assoggettamento ed omertà della popolazione di San Pietro Vernotico”.

A poi ancora: Fellini, De Michele, Poso, un minorenne e un altro soggetto coinvolto in questa inchiesta “si sono sempre resi disponibili ad assecondare i desiderata mafiosa manifestando fedeltà a Tarantino con cui condividevano l’obiettivo di consolidare il potere di controllo sul territori. La vis intimidatoria trovava espressione nella spregiudicatezza delle condotte caratterizzate dalla pubblica ostentazione anche dell’uso di armi da fuoco da parte dei sodali che imperversavano per le vie del centro cittadino in un crescendo criminoso tale da determinare un costante, attuale, imminente, pericolo per la pubblica incolumità e per l’ordine pubblico".

I quattro sono stati portati in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo, sono assistiti da: Mariangela Calò, Francesco Cascione e Gianvito Lillo.

