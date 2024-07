Associazione mafiosa: fissata udienza di convalida dei fermi dei quattro giovani

SAN PIETRO VERNOTICO – Domani alle 10.30 davanti al Gip Orazio Simone, si svolgerà l’udienza di convalida del fermo di polizia giudiziaria notificato all’alba di lunedì 22 luglio a quattro giovani di San Pietro Vernotico portati in carcere con l’accusa di associazione mafiosa nell’ambito di un’inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi. Si tratta di Antonio De Michele, 26 anni (difeso dall’avvocato Mariangela Calò), Carmine Antonio Fellini, 21 anni (difeso dall’avvocato Gianvito Lillo) Omar De Simone, 29 anni, e Daniele Poso, 38 anni (difesi dall’avvocato Francesco Cascione).

Soggetti ritenuti sodali “di un'organizzazione di tipo mafioso, inserita nell'alveo della sacra corona unita”, scrive il sostituto procuratore antimafia Carmen Ruggiero. L’inchiesta, che da quanto si può ben intuire, non è conclusa, ha dato una risposta a tutti gli attentati e atti intimidatori verificatisi nel territorio di San Pietro Vernotico negli ultimi due anni. Un’escalation criminale che ha destabilizzato il territorio che secondo la procuratrice antimafia, sulla base delle indagini dei carabinieri, ha un unico mandante: Cristian Tarantino, 36enne di San Pietro Vernotico, detenuto e già condannato per associazione di tipo mafioso con sentenze irrevocabili.

L’ultimo episodio, forse il più grave, considerato che si è messa a rischio la vita di una persona, è il brutale pestaggio ai danni di un giovane la notte della festa patronale, tra il 28 e il 29 giugno. Il ragazzo fu portato in ospedale e gli fu riscontrato un trauma cranico, escoriazioni al volto e varie contusioni. Grazie all’intervento di altre persone si evitò il peggio. Una settimana dopo è stata incendiata l’auto della madre del ragazzo: entrambi sono fratello e madre della ex moglie di Tarantino. Secondo quanto ricostruito i due episodi si sono verificati all'indomani della pronuncia nei confronti di Tarantino della sentenza di condanna per atti persecutori e minacce ai danni della ex moglie.

“Emerge in modo inequivocabile la connotazione mafiosa del modus agendi degli autori del pestaggio atteso che Fellini, evocando la provenienza della minaccia come dalla organizzazione capeggiata da Tarantino intendeva amplificare l'effetto intimidatorio delle sue parole allorché lo convocava per un chiarimento preannunciandogli azioni violente: ''facciamo noi le raffiche, e poi ti faccio vedere come" al fine di indurlo ad un atteggiamento di omertà ostentando indifferenza rispetto alla possibile denuncia che egli potesse presentare. Il contenuto del messaggio dimostra dunque la responsabilità per l'evento delittuoso di Tarantino quale mandante e di Fellini che aveva organizzato l'esecuzione del pestaggio dando incarico ai giovani che avevano poi agito”. Il pestaggio e il successivo incendio auto, sono solo gli ultimi di un’escalation di episodi criminali cominciata a ottobre del 2022.

Motivi passionali dietro alla maggior parte dei delitti ma anche la necessità “di consolidare la posizione di potere sul territorio. Ai primi due eventi delittuosi che davano l'incipit all'indagine seguivano una serie di altri gravi fatti riconducibili al programma criminoso della organizzazione capeggiata da Tarantino la cui finalità era quella di consolidare la posizione di potere sul territorio con condotte di ostentata violenza esemplari per l'intera collettività della loro caratura criminale per ottenere il riconoscimento della loro autorità”.

Il primo episodio si riferisce al 16 ottobre del 2022 quando fu fatto esplodere un ordigno rudimentale davanti alla salumeria di proprietà dei parenti del nuovo compagno della ex moglie di Tarantino. Il secondo si verificò il 9 novembre successivo quando fu fatta esplodere una bomba carta davanti a un bar. Da quanto emerso dalle indagini sono riconducibili a questa associazione mafiosa anche altri 11 fatti a sfondo criminale. Il 6 febbraio del 2023 fu fatto esplodere un altro ordigno esplosivo ai danni della stessa salumeria. Il 21 febbraio successivo sulla saracinesca della stessa attività commerciale furono esplosi una 15ina di colpi di arma da fuoco. Il 29 aprile successivo De Michele (poi arrestato) insieme ad altri due ragazzi minacciò con l’utilizzo di un fucile semiautomatico Kalashnikov un giovane all’interno di un locale in piazza.

Il 16 maggio 2023 fu incendiata l’auto della ex moglie di Tarantino. Il 26 luglio successivo fu incendiata l’auto della ex fidanzata di De Simone. Il 27 ottobre, sempre 2023, fu danneggiata da incendio la saracinesca di una pasticceria sita in via Lecce. L’autore fu individuato poco dopo: era un minorenne vicino al clan. Lo stesso ragazzino fu arrestato il 28 novembre successivo perché trovato nei pressi di un bar (lo stesso dove fu fatta esplodere la bomba carta il 9 novembre dell’anno precedente), “in possesso di un ordigno esplosivo del tipo micidiale contenente polvere pirica del peso di 892 grammi circa”

Il 5 dicembre fu recapitata una lettera con richiesta estorsiva di denaro pari a trentamila euro nei confronti dei proprietari della salumeria già bersaglio di attentati “con minaccia di un nuovo danneggiamento con esplosivo laddove non avessero ottemperato”. Il 13 e il 15 dicembre 2023 comparvero due scritte minatorie/diffamatorie nei confronti del proprietario del bar già bersaglio di due attentati. “In particolare, la prima scritta apposta il 13.12.2023 sul manto stradale mediante vernice di colore nero in località Torre San Gennaro - lido Presepe. La seconda scritta apposta il 15.12.2023 mediante vernice di colore nero su un muro nella medesima località Torre San Gennaro-lido Presepe”.

L'1 maggio 2024 alle ore 01:15 circa è stato consumato un ulteriore attentato dinamitardo ai danni della purtroppo "solita" salumeria. “Ignoti hanno collocato e fatto esplodere un ordigno artigianale dinanzi alla saracinesca del citato esercizio commerciale, causando ingenti danni alla saracinesca ed alla muratura, nonché danni collaterali ad alcune finestre del”. E infine il pestaggio del 29 giugno. Lunedì 22 luglio, come già detto in precedenza, sono arrivate le prime risposte.

Inoltre: “Tarantino rivendicava le azioni criminose che caratterizzavano la excalation criminale mediante la pubblicazione di video e audio "dedicati" sul proprio profilo social "TikTok", attivo da gennaio 2023 a luglio 2023. La rivendicazione avveniva oltre che per l'incendio dell'autovettura della ex moglie per tutti gli attentati consumati ai danni della salumeria tranne ch eper il primo attentato del 16.10.2022 in quanto non era ancora attivo il profiloTik Tok in questione”.

