Associazione finalizzata al traffico di droga: arresti tra Brindisi e provincia

BRINDISI - Dalle prime ore del giormo di oggi, lunedì 6 febbraio, a Brindisi e provincia è in corso un’operazione dei Carabinieri per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Dda, nei confronti di diverse persone, indagate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Articolo in aggiornamento