Ex compagna "non del tutto sincera": cadono accuse di stalking e maltrattamenti

BRINDISI – La testimonianza resa dalla “presunta persona offesa” sarebbe stata “iperbolica” e “non del tutto sincera”. E’ scritto nella motivazione della sentenza emessa dal tribunale di Brindisi nei confronti di un brindisino di 47 anni finito a processo per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking ai danni della ex convivente. L’uomo, difeso dall’avvocato Mauro Durante, è stato assolto con formula piena dal reato di maltrattamenti in famiglia. Il reato di stalking, ritenuto insussistente, è stato riqualificato in minacce. Riconosciuto colpevole solo di quest’ultima accusa, il 47enne è stato condannato a 200 euro di multa, a fronte di una richiesta di condanna a tre anni di reclusione formulata dal pm.

Le accuse

Stando al teorema accusatorio, l’imputato avrebbe aggredito la donna in quattro occasioni, fra agosto 2020 e gennaio 2021, oltre a ingiuriarla con epiteti. L’episodio più grave si sarebbe verificato nel gennaio 2021, quando il 47enne avrebbe colpito la compagna con due pugni al volto, dopo averla inseguita. In quel caso ci fu l’intervento della polizia. Anche dopo la separazione, avvenuta a febbraio di quell’anno, l’uomo le avrebbe inviato messaggi minatori e ingiuriosi.

Il procedimento

Le indagini sono partite a seguito della querela sporta dalla donna. Nell’aprile 2021, il gup del tribunale di Brindisi ha disposto il giudizio immediato del 47enne. Durante il dibattimento sono stati esaminati la stessa persona offesa, l’imputato e i poliziotti intervenuti per sedare la lite. Inoltre sono stati ascoltati dei file audio contenuti in una pendrive prodotta dalla difesa, in contraddittorio fra le parti. Le motivazioni della sentenza sono state depositate nei giorni scorsi, dal giudice Leonardo Convertini.

Le motivazioni

“Occorre prendere atto – si legge nella sentenza - che la testimonianza resa dalla presunta persone offesa risulta essere quantomeno iperbolica nel descrivere la portata dei comportamenti ritenuti maltrattanti o persecutori e, inoltre, non del tutto sincera nel descrivere le motivazioni che spinsero l’uomo a tenere quelle condotte che comunque l’istruttoria comunque restituisce con nettezza”.

Vari tasselli dell’impianto accusatorio sono caduti. Non risulta confermata, ad esempio, la circostanza, riferita dalla persona offesa, che la stessa avesse bloccato l’utenza telefonica dell’imputato, dopo febbraio 2021. Non è verificato l’episodio dell’inseguimento culminato con i pugni al volto. Il giudice, a tal proposito, rileva un contrasto “difficilmente componibile” fra la testimonianza dei poliziotti, che hanno riferito di non aver notato alcun segno evidente di aggressione sul volto della donna, e la testimonianza della figlia della donna, che ha riferito di aver visto un occhio livido e zigomo e naso gonfi, il giorno successivo.

“Ragionevole ipotizzare – scrive il giudice - che fra i due conviventi ci fu un alterco, anche particolarmente acceso, senza, tuttavia, che nessuno dei due contendenti sia passato alle vie di fatto”.

Dopo la separazione, l’imputato avrebbe tentato di riallacciare il rapporto, “senza, peraltro, che i toni e le modalità risultassero neppure molesti”. Lo stesso 47enne ha ammesso di aver mandato offensivi e minatori, dopo la separazione. Ma “tale contegno intimidatorio è risultato essere isolato, siccome non vi sono evidenze del fatto che l’imputato reiterò la condotta”.

L’uomo, insomma, non si è reso responsabile né di stalking né di atti persecutori. Sussistono invece gli elementi per la contestazione “dell’assai meno grave delitto” delle minacce, con conseguente condanna a 200 euro di multa.

