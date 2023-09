A processo per abusivismo: assolti tutti gli imputati, cantiere dissequestrato

CAROVIGNO – L’impianto accusatorio non ha retto. Si è concluso con la piena assoluzione di tutti gli imputati (perché il fatto non sussiste) un processo riguardante un consistente insediamento residenziale in contrada Carisciola, marina di Carovigno. La sentenza è stata emessa nella giornata di mercoledì (20 settembre) dal giudice del tribunale di Brindisi, Adriano Zullo. Il procedimento è scaturito da un’indagine che nel 2019 sfociò nel sequestro di un cantiere in cui si stava realizzando un complesso composto da 10 singole unità abitative per vacanze, di cui sei già edificate allo stato rustico, su un totale di 7.400 metri quadri. Ora, dopo quattro anni, con la rimozione dei sigilli, gli immobili potranno essere completati.

Gli imputati

La sentenza di assoluzione è stata pronunciata nei confronti di tutti e 10 le persone coinvolte nella vicenda. Si tratta di: Margherita Bisanti, originaria di Lecce e residente a Firenze, comproprietaria consorziata e committente dei lavori; Maurizio De Vita, nato a Bari e residente a Firenze, architetto progettista, comproprietario consorziato e committente dei lavori; Paolo De Vita, nato a Bari e residente a Carovigno, comproprietario consorziato e committente dei lavori; Valeria De Vita, nata a Bari e residente a Parigi, comproprietaria consorziata e committente dei lavori; Giacomo Intiglietta, residente a Brindisi, direttore dei lavori; Demetrio Lanzillotti, residente a Carovigno, comproprietario consorziato e committente dei lavori; Mariangela Lanzillotti, residente a Carovigno, comproprietaria consorziata e committente dei lavori; Angelo Pomes, residente a Brindisi, comproprietario consorziato e committente dei lavori; Angelo Vito Pomes, nato a Carovigno e residente in provincia di Vicenza, comproprietario consorziato e committente dei lavori; Teodoro Pomes, nato a Carovigno e residente a Brindisi, comproprietario consorziato, presidente del consorzio “Carisciola 2” e committente dei lavori.

Accuse infondate

Erano tutti accusati di aver realizzato (o cercato di farlo) il complesso residenziale in questione, “senza essere muniti - si legge nel capo di imputazione – dei prescritti e legittimi permessi di costruire e autorizzazione ambientale ex decreto legislativo n. 42/2004, in una zona turistica residenziale del vigente Pdf del Comune di Carovigno". Gli stessi erano inoltre accusari di aver violato le prescrizioni previste al capo V del Dpr n.380/2001, “non dando preavviso scritto allo sportello unico della competente amministrazione comunale”. Tali contestazioni sono state formulate sulla base della relazione del consulente del pm, che aveva ipotizzato una innumerevole serie di illeciti, tutti rivelatisi totalmente infondati.

Nei confronti di Maurizio De Vita e Teodoro Pomes è stato inoltre dichiarato il non doversi procedere dal reato loro ascritto al capo 2 (ossia la falsa attestazione che l’area interessata dagli edifici era situata ad una distanza di 60 metri dal cosiddetto Canalone) perché lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione.

Il collegio difensivo è formato dagli avvocati Massimo Manfreda, Carlo Panzuti e Angelo Cisternino, coadiuvati dal consulente urbanistico, professor Paolo Pastore.