Rapina con scooter e pistola nel centro commerciale: assolti tutti e tre gli imputati

BRINDISI – Non furono loro a irrompere nel centro commerciale “Le Colonne” a bordo di due scooter, saccheggiando la gioielleria “Oro Fino”. Sono stati assolti tutti e tre i brindisini accusati della rapina perpetrata il 21 ottobre 2019. Si tratta di Giuseppe Ferrarese, 28 anni, Bruno Zanzarella, 27 anni, e Cosimo Morleo 26 anni. La sentenza di assoluzione è stata emessa ieri pomeriggio (giovedì 29 febbraio) dal gup del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato.

Il pm aveva chiesto la condanna a 5 anni e cinque mesi di reclusione a carico di Morleo, difeso dall’avvocato Laura Beltrami. Richiesta di assoluzione, invece, nei confronti di Zanzarella e Ferrarese, difesi rispettivamente da Luca Leoci ed Emanuela De Francesco.

La rapina fu perpetrata da quattro uomini con volti coperti da passamontagna e caschi integrali. I banditi entrarono all’interno del centro commerciale situato alle porte di Brindisi, lungo la strada statale 7 per Taranto, in sella a un Honda Foresight e a un Aprilia Scarabeo. Uno dei malfattori era armato di pistola a tamburo (mai ritrovata), utilizzata per minacciare le commesse della gioielleria Oro Fino. Muniti di un martello, i rapinatori ruppero gli espositori e si impossessarono di monili in oro, brillanti e pietre preziose, per un valore pari a circa 35.800 euro. Poi si dileguarono, sempre a bordo degli scooter.

L'Honda, provento di furto, fu ritrovato nei pressi dei binari alle spalle dell'ipermercato. Lo Scarabeo, anch’esso rubato, non è mai stato recuperato. Sul Foresight fu rinvenuta un’impronta digitale che apparteneva a Cosimo Morleo. Ad eccezione di questo tassello, il quadro indiziario si è basato in buona parte sul riconoscimento empirico effettuato dalle forze dell’ordine, a seguito dell’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere del centro commerciale. Oltre alla rapina, ai tre è stato contestato anche il reato di ricettazione dei due scooter, mentre il solo Morleo rispondeva di porto e detenzione illegale di arma da fuoco.

Le accuse, però, non hanno retto, tant’è che la stessa Procura aveva chiesto l’assoluzione di Ferrarese e Zanzarella. Bocciata invece la richiesta di condanna di Morleo. Gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

Ferrarese ha saputo dell’assoluzione dalla casa circondariale di Lecce, dove è sottoposto a misura cautelare nell’ambito del procedimento sull’omicidio di Giampiero Carvone. Il 26enne è l’unico accusato del delitto, per cui si sta celebrando un processo presso la corte d’assise del tribunale di Brindisi.

