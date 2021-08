Spari contro lo studio legale: quarto attentato all'ex sindaco Tanzarella

OSTUNI – Ancora un atto intimidatorio nei confronti dell’avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni, sotto scorta dal gennaio 2020, già vittima di tre attentati. Stavolta è stato preso di mira il suo studio legale situato in via Pietro Micca, a pochi passi dalla villa comunale. Un colpo di arma da fuoco è stato esploso contro il portoncino di ingresso dell’ufficio, a quanto pare dal passeggero di una moto che indossava un casco integrale.

Dopo lo sparo, alcuni residenti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati gli agenti del locale commissariato di polizia diretti da Andrea Toraldo e i colleghi della Squadra mobile di Brindisi coordinati dal vicequestore Rita Sverdigliozzi. Sono al vaglio le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona. Il grave episodio, come detto, era stato preceduto da tre attentati.

La sera del 31 ottobre 2019 furono esplose tre fucilate contro l’ingresso della sua abitazione situata in una zona periferica. Il 4 gennaio 2020 altre due fucilate centrarono l’auto del professionista, parcheggiata davanti casa. Auto nel mirino anche il 3 giugno 2020, quando, in pieno giorno, venne appiccato un incendio ai danni del mezzo. L’autore del raid incendiario venne individuato in un 62nne di Ostuni, già condannato con sentenza della Corte d’appello di Lecce nell’ambito del procedimento scaturito dall’operazione New Deal. Questi nel novembre 2020 è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini.

Da quanto appurato dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Brindisi, si sarebbe voluto vendicare di una denuncia sporta più di 10 anni fa. Dopo piò di un anno, però, il legale, attualmente consigliere comunale e patron dell’Ostuni Basket, finisce nuovamente nel mirino. Il movente di questa lunga scia di attentati è da chiarire.