Atti osceni vicino ai minori: scattano denuncia e avviso orale del questore

MESAGNE – Completamente nudo dalla cintola in giù, aveva cercato di farsi notare da alcuni minorenni, mentre compiva atti osceni nella sua auto. Un uomo di Latiano è stato denunciato a piede libero per atti osceni e raggiunto da un avviso orale del questore di Brindisi, Annino Gargano, in quanto riconosciuto come pericoloso per la sicurezza pubblica. L’episodio si è verificato lo scorso aprile, nei pressi della villa comunale di Mesagne.

Il presunto responsabile è stato identificato grazie alle indagini svolte dal locale commissariato di polizia. Un avviso orale del questore è stato emesso anche a carico di un’altra persona residente a Latiano che si è resa responsabile di vari reati, tra cui contro il reato e contro la persona.

E’ di Mesagne, invece, il destinatario di un provvedimento di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, emesso dal tribunale di Lecce su proposta del questore Gargano. Gravato da numerosi precedenti di polizia e condanne penali, “l’uomo- si legge in un comunicato della questura - quale persona pericolosa che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, era già stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina”.

Il provvedimento è scaturito dall’attività istruttoria svolta dal personale del commissariato di polizia Mesagne, coordinata dalla Divisione anticrimine della questura di Brindisi che ne ha curato i necessari approfondimenti, grazie ai quali l’autorità giudiziaria, sposando appieno gli elementi raccolti, ha emesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora per la durata di anni due.