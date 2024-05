In aula la ricostruzione del delitto di Serranova: tre colpi contro i coniugi

BRINDISI - Un'azione rapida, che purtroppo non ha lasciato scampo alle vittime, il 70enne Antonio Calò e la moglie 64enne Caterina Martucci. Nella mattinata di oggi, martedì 14 maggio 2024, è stato ricostruito il modus operandi del presunto killer dei coniugi di Serranova, i cui corpi vennero scoperti l'1 marzo 2023, lasciando sgomenta la piccola comunità. Davanti alla corte d'assise del tribunale di Brindisi (presidente: Maurizio Saso; a latere: Adriano Zullo), nell'aula Metrangolo, sono stati ascoltati collegialmente il medico legale Domenico Urso, che ha eseguito l'autopsia sulle vittime, e il perito balistico Riccardo Ramirez. Quattro colpi sparati, di cui tre all'indirizzo delle vittime.

L'unico imputato è l'85enne Cosimo Calò, difeso dall'avvocato Danilo Di Serio. Come nella prima udienza, il fratello della vittima Antonio non era presente in aula. Il pm che ha condotto e chiuso le indagini è Francesco Carluccio, della locale procura. Unica parte civile che si è costituita: Pasqua Martucci (sorella di Caterina), assistita dall'avvocato Francesco Sozzi. Il 9 marzo 2023, pochi giorni dopo l'omicidio, i carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni - guidata dal capitano Vito Sacchi - arrestarono Cosimo Calò. Antonio Calò era stato freddato da un colpo di fucile, due per la moglie. L'imputato 85enne è accusato di omicidio premeditato aggravato dal rapporto di parentela con una delle vittime e di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

Nell'udienza odierna, come detto, è stata ricostruita l'azione. Un primo colpo è stato sparato contro l'abitazione. Antonio Calò ha aperto la porta ed è stato raggiunto, da un secondo colpo, alla gola. Morirà poco più tardi. La moglie Caterina ha provato a nascondersi, ma è stata raggiunta da altri due colpi. L'omicida nel frattempo ha ricaricato l'arma, un'azione non rapidissima. La donna è stata colpita sotto l'ascella e poi alla testa. Quest'ultimo colpo è stato dunque quello fatale. Cosimo Calò, indagato dai carabinieri sanvitesi, rese piena confessione. Il movente sarebbe riconducibile a dissapori famigliari, anche legati a questioni ereditarie. Sono stati poi ascoltati tre carabinieri. Sempre oggi, la corte ha affidato a un perito la trascrizione di 13 intercettazioni, tra telefoniche e ambientali. La prossima udienza è stata fissata il 10 settembre 2024, per l'esame del perito.