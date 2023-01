Autista Stp aggredito per strada dal padre di uno studente pendolare

MESAGNE - Non avrebbe prelevato il figlio da una fermata per questo ha raggiunto l'autista sulla statale e dopo avergli sbarrato la strada per bloccare la corsa lo ha picchiato con un arnese. Poi è fuggito. Si sono vissuti momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 gennaio, sulla strada statale 7 per Taranto. L'aggressore poco dopo è stato individuato dagli agenti del commissariato di Mesagne. Con ogni probabilità verrà denunciato. L'autista ha rimediato una forte contusione alla testa, è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118 giunta sul posto. Nel pullman c'erano alcuni studenti e alcuni lavoratori diretti a Mesagne e Francavilla. Sono stati gli stessi occupanti a chiamare i soccorsi.

Il mezzo è stato fermato all'altezza dello svincolo per Mesagne-Est. Da quanto ha raccontato chi ha assistito alla scena, improvvisamente il bus si è fermato perchè un'auto lo aveva sorpassato e gli aveva sbarrato la strada. Dal veicolo è uscito un uomo con un arnese in mano che dopo aver inveito contro l'autista lo ha picchiato. Come già accennato sembrerebbe che l'autista non aveva prelevato il figlio da una delle fermate nel capoluogo, in auto, però, sempre secondo le testimonianze il ragazzo non c'era. Grazie alla collaborazione dei testimoni l'aggressore è stato rintracciato.