Scontro tra auto e bici nel centro abitato: un uomo in ospedale

BRINDISI - Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze l'uomo in bici investito nella serata di oggi, lunedì 12 giugno, in via Caduti di via Fani al quartiere Sant'Elia a Brindisi. E' stato centrato da un'auto in corsa finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale. L'uomo è stato portato in ospedale, accusava dolori al torace. Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi.