In auto con coltelli rifiuta anche il drugtest: denunciato

BRINDISI - Alla guida dell’auto rifiuta di sottoporsi al drugtest e viene poi trovato in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli: denunciato. Nei guai un 50enne di Brindisi. E' stato fermato dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi in una via del centro abitato.

I coltelli della lunghezza di 15 e 20 cm, erano occultati nel vano porta oggetti dell’auto. Sono stati sequestrati, il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e la patente di guida e la carta di circolazione ritirate.