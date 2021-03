Auto del Comune multata dalla polizia locale di fronte al Municipio

FRANCAVILLA FONTANA - Un divieto di sosta, un guidatore "distratto" su un'auto del Comune e un vigile urbano solerte. Il risultato? Una Fiat Panda dell'ufficio Notifiche del Comune di Francavilla Fontana multata da un agente della polizia locale della stessa città. Il tutto è accaduto proprio davanti alla sede del Municipio, Palazzo Imperiali, il castello insomma.

Non è la prima volta che la polizia locale della Città degli Imperiali multa un'auto del Comune, è già accaduto in passato, ma questa volta a dimostrare il fatto c'è una foto che ha fatto il giro delle chat di WhatsApp. Sicuramente, un episodio curioso e che non si vede tutti i giorni. E curiosa è anche la location: il Municipio, per l'appunto.

Il divieto di sosta in quel punto è stato messo per consentire ai turisti di scattare foto a Palazzo Imperiali, una delle costruzioni storiche più importanti della città. Una foto è stata scattata comunque, ma non per ricordo o per fini artistici. E pensare che a due passi ci sono parcheggi con strisce blu. E le auto del Comune sono esentate dal pagamento. E a proposito di pagamento: chi paga la multa? Non il Comune, ma il guidatore sbadato.