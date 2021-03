BRINDISI - Un 31enne di Brindisi è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Durante un controllo di quattro giovani che circolavano in auto per le vie cittadine, i militari hanno scoperto che il 31enne, passeggero, deteneva un coltello a serramanico con la lama lunga 6 centimetri, occultato nella tasca dei pantaloni.