Auto contro scooter nel centro abitato: paura per una ragazzina

BRINDISI - Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 14 giugno, in viale Commenda a Brindisi dove una ragazzina (da quanto si apprende minorenne) a bordo di uno scooter, è finita per terra a seguito di un impatto con un'auto. E' accaduto attorno alle 11, sulla corsia in direzione Tor Pisana, poco dopo l'incrocio con via Irpinia. Immediata la segnalazione al 118: i sanitari hanno medicato la ragazza sul posto. Sul luogo dell'incidente si è recato anche il padre, insieme hanno scelto di non andare al Pronto soccorso in ambulanza. Gli agenti della Polizia locale hanno chiuso la strada essendoci stata anche una perdita di materiale oleoso. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata dei rilievi e fino a quanto l'asfalto non è stato ripulito.