Auto va in fiamme e danneggia altro veicolo in sosta: intervengono i vigili del fuoco

CAROVIGNO - Ieri sera (20 dicembre) una Lancia Y10 è andata in fiamme danneggiando una seconda vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. Alla base dell'accaduto ci sarebbe il fenomeno dell'irraggiamento termico. E' quanto accaduto intorno alle 21.45 nel Comune di Carovigno, in via Patanè.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni per effettuare i rilievi del caso.