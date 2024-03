Auto va in fiamme in piena notte: intervengono i vigili del fuoco

SAN VITO DEI NORMANNI - Un'auto modello Bmw Serie 3 è andata in fiamme in piena notte per cause da accertare. È quanto accaduto nelle scorse ore a San Vito dei Normanni, in via Ottorino Respighi, nella periferia della città, non molto lontano dall'accesso per la strada provinciale per Ceglie Messapica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, avvertiti dai residenti della zona, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Nessun altro mezzo coinvolto.

