Fiamme nella notte, danneggiata un'auto: intervenuti vigili del fuoco e carabinieri

L'incendio si è verificato intorno all'1.30 (martedì 25 maggio) in via Nitti e ha interessato una Lancia Y

SAN PIETRO VERNOTICO - I vigili del fuoco del comando di Brindisi sono intervenuti questa notte ( martedì 25 maggio) intorno all'1:30 in via Nitti a San Pietro Vernotico, per domare le fiamme che hanno interessato una Lancia Y. Non sono stati rinvenuti elementi utili alle indagini condotte dai carabinieri giunti sul posto tali da pensare ad un atto doloso. L'autovettura ha riportato danni al vano motore.