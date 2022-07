Auto a fuoco nel centro abitato: danni a cavi elettrici e tubi gas, prospetto annerito

BRINDISI - Paura nella notte tra ieri e oggi, venerdì 8 luglio, in via Bari a Brindisi per un incendio divampato su un'auto parcheggiata a ridosso di un prospetto. Il veicolo è diventato una palla di fuoco e le fiamme hanno danneggiato anche un'auto parcheggiata accanto oltre che i cavi elettrici e i tubi del gas. E' accaduto attorno all'una. I residenti sono stati svegliati dalla puzza di fumo e dagli "scoppiettii" provocati dal rogo.

Fino a quando i vigili del fuoco non hanno riportato la situazione alla normalità si è temuto il peggio. Uno dei veicoli è andato distrutto e in mattinata è stato rimosso con il carro attrezzi. Sul posto anche polizia e carabinieri. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla vicenda, seguono aggiornamenti.