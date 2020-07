L'auto va a fuoco durante la marcia: paura nella notte per una giovane turista

CAROVIGNO - Momenti di paura per una giovane turista milanese nella notte tra ieri e oggi, domenica 19 luglio: l’auto che stava conducendo, una Bmw Serie 3 è andata a fuoco durante la marcia. É accaduto a Carovigno in via Brindisi poco dopo la mezzanotte. La donna, 29 anni, ha notato fumo fuoriuscire dal cofano, si è fermata e ha chiamato i soccorsi, il vano motore è andato distrutto. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri.

