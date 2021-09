Paura sulla superstrada: Mercedes va a fuoco durante la marcia, automobilista illeso

BRINDISI - Nel giro di pochi minuti è diventata una palla di fuoco. Si sono vissuti momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 20 settembre) sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce dove una Mercedes ha preso fuoco durante la marcia. L'automobilista ha fatto giusto in tempo a mettersi in salvo che il veicolo, come già detto, è diventato una palla di fuoco. Per spegnere le fiamme si è reso necessario l'itervento dei vigili del fuoco. E' accaduto all'altezza dello svincolo per Tuturano, sulla corsia in direzione Lecce. Sul posto si è recata squadra del comando provinciale di Brindisi che nel giro di pochi minuti ha domato le fiamme.