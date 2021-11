Auto a fuoco sulla strada per l'aeroporto: il proprietario la lascia e va a prendere il volo

BRINDISI - L'auto va a fuoco durante la marcia ma il proprietario deve prendere un aereo così la lascia sul posto e se ne va. E' accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 12 novembre, nei pressi di Masseria Marziale a Brindisi a circa 4 km dall'aeroporto. L'auto incendiata è un'Alfa 159, il proprietario è un uomo di Galatina (Le).

Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco, i carabinieri e il carro attrezzi della ditta Tarantini per la rimozione. Le fiamme, come spesso accade in questi casi, sono partite dal vano motore, stando alle informazioni raccolte il conducente ha fatto giusto in tempo a parcheggiare e prendere la valigia prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo.

Non aveva tempo da perdere così dopo aver allertato i soccorsi ha trovato un passaggio per l'aeroporto lasciando l'auto bruciare. I carabinieri hanno dovuto occuparsi della chiamata al carro attrezzi per la rimozione del veicolo, lasciato a ridosso della carreggiata.